Arzt: „Die Stimme ist künftig kein Handicap mehr“

„Der Landeshauptmann hat keinen Krebs“

Warum erfolgte der Schritt daher nicht schon viel früher? Auch darauf hat der Arzt eine klare Antwort. „Das hätte keinen Sinn gemacht. Herr Doskozil hat keinen Krebs, die Ursache liegt in der Veranlagung, und daher hat das auch nichts mit Rauchen, Stress oder dem vielen Reden als Politiker zu tun – manchmal brüllt man einfach hier.“ Hoffnung habe es bis zuletzt immer wieder gegeben, dass sich die Situation verbessert. „Doch sie erfüllte sich leider nicht.“