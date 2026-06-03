Rapsfeld verstellte Sicht: Schwangere verletzt

Alle Insassen wurden verletzt

m Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Infolge des Zusammenstoßes kamen beide Autos von der Fahrbahn in angrenzende Felder ab. Sämtliche Fahrzeuginsassen wurden unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung durch Notarzt und Rettung in das Klinikum Wels gebracht.