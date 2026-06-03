Rapsfeld verstellte Sicht: Schwangere verletzt

Weil ihr ein Rapsfeld die Sicht nahm, dürfte eine 18-jährige Junglenkerin am Mittwoch früh in Sattledt ein Ehepaar übersehen haben. Die Autos stießen zusammen, alle drei Insassen wurden verletzt. Die Ehegattin (25) ist schwanger.
Ein 29-Jähriger aus dem Bezirk Wels-Land fuhr am Mittwoch gegen 6.50 Uhr früh mit seinem Auto im Gemeindegebiet von Sattledt auf einer Gemeindestraße in nördliche Richtung. Am Beifahrersitz befand sich seine schwangere, 25-jährige Ehegattin.
Zeitgleich lenkte eine 18-Jährige aus dem Bezirk Gmunden ihr Auto in Sattledt auf einer ebenfalls unbenannten Gemeindestraße in westliche Richtung und beabsichtigte an der Kreuzung der beiden Gemeindestraßen links abzubiegen. Sie hatte Nachrang, aber ihre Sicht war durch ein Rapsfeld eingeschränkt.
Alle Insassen wurden verletzt
m Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Infolge des Zusammenstoßes kamen beide Autos von der Fahrbahn in angrenzende Felder ab. Sämtliche Fahrzeuginsassen wurden unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung durch Notarzt und Rettung in das Klinikum Wels gebracht.
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