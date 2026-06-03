„L‘amour toujours“ an Uni Linz: kein Verfahren

Das Verfahren um einen Vorfall im Dezember des Vorjahres, als auf einem Mensafest an der Johannes Kepler Universität (JKU) in Linz der Song „L‘amour toujours“ in der Version „Deutschland den Deutschen, Ausländer raus“ gesungen wurde, ist im März abgebrochen worden. Nach Auskunft der Staatsanwaltschaft am Mittwoch sei es nicht gelungen, konkrete Täter auszuforschen.