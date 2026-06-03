„L‘amour toujours“ an Uni Linz: kein Verfahren

Das Verfahren um einen Vorfall im Dezember des Vorjahres, als auf einem Mensafest an der Johannes Kepler Universität (JKU) in Linz der Song „L‘amour toujours“ in der Version „Deutschland den Deutschen, Ausländer raus“ gesungen wurde, ist im März abgebrochen worden. Nach Auskunft der Staatsanwaltschaft am Mittwoch sei es nicht gelungen, konkrete Täter auszuforschen.
Das Landesamt für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung (LSE) hatte ermittelt und auch Zeugen einvernommen und auch einen Aufruf gestartet, wo um die Zusendung von Zeugenvideos gebeten wurde.
„Nicht zu Hass aufgestachelt“
Ermittlungen gegen vier Mitglieder der Freiheitlichen Jugend, die Anfang Dezember 2025 in einem Lokal in Gosau (Bezirk Gmunden) betrunken ebenfalls den rassistisch umgetexteten Hit des italienischen Musikers Gigi D‘Agostino gesungen hatten, sind indes eingestellt worden.
Die Staatsanwaltschaft Wels begründete den Schritt damit, dass in dem Text „weder zu Gewalt aufgerufen noch zu Hass aufgestachelt oder eine geschützte Personengruppe in einer die Menschenwürde verletzenden Weise beschimpft wird“.
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