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Asfinag gibt bekannt

Achtung Pendler! Ab Montag ist auf A7 alles anders

Oberösterreich
03.06.2026 11:27
Wenn´s blöd hergeht, steht am Montag auf der A7 wieder alles (Symbolbild)
Wenn´s blöd hergeht, steht am Montag auf der A7 wieder alles (Symbolbild)(Bild: Kerschbaummayr Werner)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Stau mal wieder: Für die Baustelle auf der A7 Mühlkreisautobahn im Abschnitt zwischen der Einhausung Niedernhart und der Anschlussstelle Voest wird aktuell bis Sonntag, 7. Juni, die nächste Verkehrsführung eingerichtet. Mit dieser sind die Lenker dann am Montagfrüh konfrontiert.

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Auf der Richtungsfahrbahn Prag/Freistadt wird im Bereich der Anschlussstelle ein Gegenverkehr (sogenannte 3 + 1 Fahrstreifen) eingerichtet.

Das bedeutet, dass auf der Richtungsfahrbahn Freistadt zwei Fahrstreifen nach Prag/Freistadt geführt werden und ein Fahrstreifen der Richtung A1/Wien-Salzburg umgelegt und in Gegenrichtung auf der Fahrbahn Freistadt geführt wird. Der zweite Fahrstreifen verbleibt auf der Fahrbahn Richtung A1/Wien-Salzburg.

Zitat Icon

Beachten Sie die Baustellen-Beschilderung, achten Sie auf die Orange-Markierung, halten Sie genug Sicherheitsabstand und leben Sie das Reißverschlusssystem.

Appell der Asfinag an die Autofahrer

Dadurch entsteht auf der Richtung A1/Wien-Salzburg das Baufeld für die tiefgreifenden Instandsetzungsarbeiten. Diese Arbeiten dauern bis April 2027.

Alle Details zu Sperren und Umleitungen, sowie Echtzeit-Informationen zur Verkehrslage oder Verzögerungen findet man auf https://www.asfinag.at/bauen-erhalten/bauprojekte/a-7-generalerneuerung/.

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