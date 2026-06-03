Achtung Pendler! Ab Montag ist auf A7 alles anders

Stau mal wieder: Für die Baustelle auf der A7 Mühlkreisautobahn im Abschnitt zwischen der Einhausung Niedernhart und der Anschlussstelle Voest wird aktuell bis Sonntag, 7. Juni, die nächste Verkehrsführung eingerichtet. Mit dieser sind die Lenker dann am Montagfrüh konfrontiert.