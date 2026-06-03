Gurten Vizemeister – Dietach überrascht Voitsberg

Mit einem 3:0-Sieg über Wallern im Derby sicherte sich Gurten den Vizemeistertitel in der Regionalliga Mitte. Die Überraschung der Runde lieferte aber Dietach. Die Oberösterreicher knöpften Meister Voitsberg überraschend mit dem 1:1 einen Punkt ab. Die Highlights der Runde gibt es im Video.