Nach 3-Meter-Sturz mit dem Hinterkopf aufgeprallt

Nach Deggendorf geflogen

Während des Aufstiegs auf der Leiter rutschte diese nach rechts weg, wodurch der 39-Jährige aus einer Höhe von ca. drei Metern abstürzte und mit seinem Hinterkopf auf eine Schotterzufahrt aufschlug. Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde er schwer verletzt mit dem Hubschrauber in das Klinikum Deggendorf geflogen.