Nach 3-Meter-Sturz mit dem Hinterkopf aufgeprallt

Das hört sich gar nicht gut an: Einem Innviertler Bauern (39) rutschte bei Stallarbeiten seine Leiter weg. Er stürzte drei Meter in die Tiefe, schlug mit dem Hinterkopf auf der geschotterten Zufahrt auf.
Ein 39-Jähriger aus dem Bezirk Schärding war am Dienstag gegen 17.30 Uhr mit Stallungsarbeiten an seinem landwirtschaftlichen Anwesen beschäftigt. Dabei lehnte er eine ungesicherte Leiter an die Außenwand des Kuhstalls, um in die erste Etage des Stalls zu gelangen.
Nach Deggendorf geflogen
Während des Aufstiegs auf der Leiter rutschte diese nach rechts weg, wodurch der 39-Jährige aus einer Höhe von ca. drei Metern abstürzte und mit seinem Hinterkopf auf eine Schotterzufahrt aufschlug. Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde er schwer verletzt mit dem Hubschrauber in das Klinikum Deggendorf geflogen.
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