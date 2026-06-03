Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Leiter rutschte weg

Nach 3-Meter-Sturz mit dem Hinterkopf aufgeprallt

Oberösterreich
03.06.2026 08:10
Der schwerverletzte Innviertler wurde in ein bayrisches Spital geflogen
Der schwerverletzte Innviertler wurde in ein bayrisches Spital geflogen(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Das hört sich gar nicht gut an: Einem Innviertler Bauern (39) rutschte bei Stallarbeiten seine Leiter weg. Er stürzte drei Meter in die Tiefe, schlug mit dem Hinterkopf auf der geschotterten Zufahrt auf. 

0 Kommentare

Ein 39-Jähriger aus dem Bezirk Schärding war am Dienstag gegen 17.30 Uhr mit Stallungsarbeiten an seinem landwirtschaftlichen Anwesen beschäftigt. Dabei lehnte er eine ungesicherte Leiter an die Außenwand des Kuhstalls, um in die erste Etage des Stalls zu gelangen.

Nach Deggendorf geflogen
Während des Aufstiegs auf der Leiter rutschte diese nach rechts weg, wodurch der 39-Jährige aus einer Höhe von ca. drei Metern abstürzte und  mit seinem Hinterkopf auf eine Schotterzufahrt aufschlug. Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde er schwer verletzt mit dem Hubschrauber in das Klinikum Deggendorf geflogen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
03.06.2026 08:10
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Europa versucht seit Beginn des Ukraine-Kriegs nach und nach auf Öl-Lieferungen zu verzichten.
Bis Ende November
Exportverbot: Jetzt geht Russen das Kerosin aus
Betriebe unter Druck
Milchbauer: „Wir werden vom Satelliten überwacht!“
Ein australischer Höhlentaucher hat womöglich einen neuen Zugang zu dem Teil der Höhle gefunden, ...
Noch zwei Vermisste
Retter entdecken neuen Zugang zu Fluthöhle in Laos
Melissa Naschenweng stieß mit ihrem Interview eine Diskussion über die Sicherheit an.
Furcht vor der Stadt
So reagiert Politik auf Naschenwengs Angst-Sager
Der Meteor explodierte am über dem Nordosten von Massachusetts und dem Südosten von New ...
Anwohner verunsichert
Meteor explodiert mit lautem Knall über USA
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wien
So reagiert Politik auf Naschenwengs Angst-Sager
107.971 mal gelesen
Melissa Naschenweng stieß mit ihrem Interview eine Diskussion über die Sicherheit an.
Österreich
Schwere Unwetter sorgen für brenzlige Situationen
103.698 mal gelesen
Die Gewitterfront sorgte für zahlreiche Schäden in ganz Österreich.
Kärnten
Kärntner berichtet vom Krieg vor seinen Werkstoren
73.894 mal gelesen
Krone Plus Logo
Rauchsäulen über Tschernobyl – nach einem russischem Angriff. Die Fabrik von Grolitsch liegt nur ...
Wien
So reagiert Politik auf Naschenwengs Angst-Sager
1430 mal kommentiert
Melissa Naschenweng stieß mit ihrem Interview eine Diskussion über die Sicherheit an.
Innenpolitik
Sparpaket: Wer Budgetloch wirklich stopfen soll
1013 mal kommentiert
Die Regierung muss fünf Milliarden in den kommenden zwei Jahren einsparen
Ausland
Exportverbot: Jetzt geht Russen das Kerosin aus
785 mal kommentiert
Europa versucht seit Beginn des Ukraine-Kriegs nach und nach auf Öl-Lieferungen zu verzichten.
Mehr Oberösterreich
Trotz der US-Zölle
Stahlriese Voest erhöhte Gewinn um 138 Prozent
Krone Plus Logo
Feuerwehr sucht Fehler
Neuer Einsatzrechner ging bei Massenalarm in Knie
Leiter rutschte weg
Nach 3-Meter-Sturz mit dem Hinterkopf aufgeprallt
Tiereltern verletzt
Vier Storchenküken überlebten Unwetter nicht
Krone Plus Logo
Zwei Buben verunglückt
Nach tödlichem Zugunfall wird Übergang entschärft
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf