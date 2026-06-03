Gute Airfryer gibt es schon um weniger als 40 Euro

Geeignet für Pommes Frites und Chicken Nuggets

Besonders bei der Zubereitung von Pommes Frites zeigten sich deutliche Unterschiede. Die Modelle von Ambiano, Ninja, Tefal und MasterChef lieferten hervorragende Ergebnisse: außen knusprig, innen weich. Der Airfryer von Tchibo sorgte hingegen nur teilweise für gleichmäßig gegarte Pommes, so waren die Enden knusprig, der Mittelteil blieb jedoch stellenweise weich. Bei Simpex, Gourmet maxx und Silvercrest wurden die Pommes hart und trocken.