Gute Airfryer gibt es schon um weniger als 40 Euro

Gute Heißluftfriteusen müssen nicht teuer sein. Die Arbeiterkammer OÖ nahm acht Geräte unter die Lupe. Das Resultat: Gleich drei Airfryer teilen sich den Testsieg. Der „MasterChef“ von Action um 39,95 Euro sowie die Modelle von Ninja und Tefal, die knapp 60 Euro kosten.
Die AK Oberösterreich hat acht Airfryer einem Praxistest unterzogen. Bewertet wurden Handhabung, Bedienung, Garergebnisse und Reinigung. Getestet wurden Geräte der Marken Ambiano, Gourmet maxx, MasterChef, Ninja, Silvercrest, Simpex, Tchibo und Tefal. Die Preise lagen zwischen 29,99 und 59,99 Euro, die Leistung lag zwischen 1.000 und 2.000 Watt.
Geeignet für Pommes Frites und Chicken Nuggets
Besonders bei der Zubereitung von Pommes Frites zeigten sich deutliche Unterschiede. Die Modelle von Ambiano, Ninja, Tefal und MasterChef lieferten hervorragende Ergebnisse: außen knusprig, innen weich. Der Airfryer von Tchibo sorgte hingegen nur teilweise für gleichmäßig gegarte Pommes, so waren die Enden knusprig, der Mittelteil blieb jedoch stellenweise weich. Bei Simpex, Gourmet maxx und Silvercrest wurden die Pommes hart und trocken.
So klappte es bei den Chicken Nuggets
Chicken Nuggets wurden in sieben Geräten perfekt gegart. Lediglich beim Modell von Ambiano wurde das Fleisch etwas trocken. Die Panier war bei fünf Geräten schön knusprig, bei Gourmet maxx und Simpex hätte sie krosser ausfallen können. Die Tchibo Mini-Luftfritteuse produzierte eine harte und trockene Kruste.
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