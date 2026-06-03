Vier Storchenküken überlebten Unwetter nicht

In Riedau trauert man mit einem Storchenpaar. Die beiden Tiere hatten sich auf einem Baum niedergelassen. Schnell waren vier Küken geschlüpft, aber die Unwetter am Wochenende rissen das Nest zu Boden, und damit die vier Jungtiere in den Tod. Die Eltern überlebten, sitzen nun in einem Notquartier.