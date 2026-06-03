Vier Storchenküken überlebten Unwetter nicht

In Riedau trauert man mit einem Storchenpaar. Die beiden Tiere hatten sich auf einem Baum niedergelassen. Schnell waren vier Küken geschlüpft, aber die Unwetter am Wochenende rissen das Nest zu Boden, und damit die vier Jungtiere in den Tod. Die Eltern überlebten, sitzen nun in einem Notquartier.
Groß war die Freude, als sich im Frühling erneut ein Storchenpaar in Riedau im Innviertel niederließ. Nachwuchs ließ auch nicht lange auf sich warten – schon bald tummelten sich vier kleine Storchenküken in dem Nest in luftiger Höhe.
Alle Jungtiere verstorben
Doch die Unwetter am vergangenen Wochenende bereiteten dem Glück der jungen Storchenfamilie ein jähes, herzzerreißendes Ende: Eine Böe fegte das Nest vom Baum. „Drei der vier Jungtiere waren sofort tot. Eines habe ich noch nach Freistadt in eine Tierklinik gefahren, wo es leider kurz darauf auch verstorben ist“, so Naturfotograf Bernhard Rosenberger.
Elterntiere teils verletzt
Die Elterntiere überlebten teils verletzt, einer der beiden Vögel war gegen eine Glasfront geflogen. Die beiden sitzen nun in einem von Bürgern gebauten Ersatzhorst. Nun hoffen die Riedauer, dass die schönen Vögel auch im nächsten Jahr wieder im Pramtal brüten.
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