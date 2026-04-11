EU schraubt Standards für Kosmetik zurück

Unter dem Deckmantel „Entbürokratisierung“ werden in Brüssel immer mehr Schutzstandards zurückgeschraubt. Als Nächstes beschert uns die EU aggressive Chemie in Kosmetika und Leder aus gerodeten Regenwäldern!
„Was in Brüssel unter dem Schlagwort ,Vereinfachung‘ verhandelt wird, wird tief in unseren Alltag eingreifen“, warnt Greenpeace und sieht einen gefährlichen Kurswechsel. Im Zentrum der Kritik stehen die vorgeblichen Ziele der EU: weniger Bürokratie, mehr Wettbewerbsfähigkeit. Doch Kritiker erkennen darin vor allem eines – den Abbau hart erkämpfter Schutzstandards.
“Wir sprechen hier nicht von unnötigem Papierkram“, sagt Aktivistin Ursula Bittner. „Es geht um die Aufweichung von Regeln, die uns vor Schadstoffen im Essen, im Wasser oder in Kosmetika schützen.“
Besonders alarmierend: Chemikalien, die wegen Krebs- oder Fruchtbarkeitsrisiken längst verboten wurden, könnten über diese neuen Schlupflöcher wieder in Hautcremes und Make-up zurückkehren. Für Bittner ein klarer Rückschritt: „Hier wird Gesundheit gegen wirtschaftliche Interessen ausgespielt – und zwar direkt auf unserer Haut.“
Leder aus gerodeten Regenwäldern steht vor der Tür
Weniger sichtbar, aber ebenso brisant ist das Thema Leder. Denn hinter Taschen, Schuhen und Autositzen steckt oft eine globale Lieferkette mit dunkler Spur: abgeholzter Regenwald. Für die Rinderzucht werden etwa in Brasilien große Flächen gerodet. Das Fleisch wird exportiert, die Häute landen in der Lederindustrie. Wird Leder nun aus strengen EU-Regeln gegen Entwaldung herausgenommen, entsteht eine gefährliche Lücke.
Auch bei Pestiziden drohen – wie berichtet – lockerere Regeln, beim Wasserschutz steht ein zentrales EU-Gesetz unter Druck, und selbst Gentechnik könnte künftig weniger streng gekennzeichnet werden. Bittners Fazit fällt deutlich aus: „Was uns als Entlastung für Unternehmen verkauft wird, zerstört unverblümt die Umwelt und unsere Gesundheit.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.