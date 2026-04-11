EU schraubt Standards für Kosmetik zurück

Leder aus gerodeten Regenwäldern steht vor der Tür

Weniger sichtbar, aber ebenso brisant ist das Thema Leder. Denn hinter Taschen, Schuhen und Autositzen steckt oft eine globale Lieferkette mit dunkler Spur: abgeholzter Regenwald. Für die Rinderzucht werden etwa in Brasilien große Flächen gerodet. Das Fleisch wird exportiert, die Häute landen in der Lederindustrie. Wird Leder nun aus strengen EU-Regeln gegen Entwaldung herausgenommen, entsteht eine gefährliche Lücke.