Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gifte auf der Haut

EU schraubt Standards für Kosmetik zurück

Klima
11.04.2026 14:56
Fragwürdige Chemikalien sollen wieder in die Regela zurückkehren
Fragwürdige Chemikalien sollen wieder in die Regela zurückkehren(Bild: © Robert Kneschke)
Porträt von Mark Perry
Porträt von Petja Mladenova
Von Mark Perry und Petja Mladenova

Unter dem Deckmantel „Entbürokratisierung“ werden in Brüssel immer mehr Schutzstandards zurückgeschraubt. Als Nächstes beschert uns die EU aggressive Chemie in Kosmetika und Leder aus gerodeten Regenwäldern!

0 Kommentare

„Was in Brüssel unter dem Schlagwort ,Vereinfachung‘ verhandelt wird, wird tief in unseren Alltag eingreifen“, warnt Greenpeace und sieht einen gefährlichen Kurswechsel. Im Zentrum der Kritik stehen die vorgeblichen Ziele der EU: weniger Bürokratie, mehr Wettbewerbsfähigkeit. Doch Kritiker erkennen darin vor allem eines – den Abbau hart erkämpfter Schutzstandards.

“Wir sprechen hier nicht von unnötigem Papierkram“, sagt Aktivistin Ursula Bittner. „Es geht um die Aufweichung von Regeln, die uns vor Schadstoffen im Essen, im Wasser oder in Kosmetika schützen.“

Greenpeace-Aktivistin Ursula Bittner
Greenpeace-Aktivistin Ursula Bittner(Bild: Greenpeace/ Mitja Kobal)

Besonders alarmierend: Chemikalien, die wegen Krebs- oder Fruchtbarkeitsrisiken längst verboten wurden, könnten über diese neuen Schlupflöcher wieder in Hautcremes und Make-up zurückkehren. Für Bittner ein klarer Rückschritt: „Hier wird Gesundheit gegen wirtschaftliche Interessen ausgespielt – und zwar direkt auf unserer Haut.“

Leder aus gerodeten Regenwäldern steht vor der Tür
Weniger sichtbar, aber ebenso brisant ist das Thema Leder. Denn hinter Taschen, Schuhen und Autositzen steckt oft eine globale Lieferkette mit dunkler Spur: abgeholzter Regenwald. Für die Rinderzucht werden etwa in Brasilien große Flächen gerodet. Das Fleisch wird exportiert, die Häute landen in der Lederindustrie. Wird Leder nun aus strengen EU-Regeln gegen Entwaldung herausgenommen, entsteht eine gefährliche Lücke.

Lesen Sie auch:
In Brüssel wird der Klimaschutz zurückgefahren.
Krone Plus Logo
Schlag auf Schlag
Neue EU-Machtverhältnisse: Green Deal am Abgrund
13.12.2025

Auch bei Pestiziden drohen – wie berichtet – lockerere Regeln, beim Wasserschutz steht ein zentrales EU-Gesetz unter Druck, und selbst Gentechnik könnte künftig weniger streng gekennzeichnet werden. Bittners Fazit fällt deutlich aus: „Was uns als Entlastung für Unternehmen verkauft wird, zerstört unverblümt die Umwelt und unsere Gesundheit.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Klima
11.04.2026 14:56
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Brüssel
Greenpeace
KosmetikWasser
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Großbrand in Rio
Dach der Olympischen Radrennbahn in Flammen
„Vorsätzliche Tat“
Journalist bei Drohnenangriff in Gaza getötet
Kanlaon wieder aktiv
Philippinen: Vulkan spuckt 1,2 km hohe Aschwolke
In Deutschland sind die Spritpreise zum ersten Mal seit fast zwei Wochen leicht gesunken. ...
Erstmals seit Wochen
Spritpreise in Deutschland sind leicht gesunken
„Ich dachte, ich träume“: Die Begegnung mit dem Riemenfisch ist für die Meeresbiologin wohl ...
Surrealer Moment
Taucherin trifft plötzlich auf Weltuntergangsfisch
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Kickl soll zu Ostern mit FlixBus in Ukraine reisen
107.574 mal gelesen
Die Freiheitlichen hatten sich darüber echauffiert, dass die Ukrainer auf Steuerzahler-Kosten ...
Gericht
Afghanische Familien müssen Österreich verlassen
105.201 mal gelesen
Auch eine alleinerziehende Mutter blitzte beim VwGH ab (Symbolbild).
Österreich
Betrug über ID Austria: So zockten Täter Finanz ab
78.750 mal gelesen
Krone Plus Logo
Sichergestelltes Betrügergeld nach einer Razzia im März 2026.
Innenpolitik
Kickl soll zu Ostern mit FlixBus in Ukraine reisen
2421 mal kommentiert
Die Freiheitlichen hatten sich darüber echauffiert, dass die Ukrainer auf Steuerzahler-Kosten ...
Wirtschaft
Energieschock: Experten fordern härteres Sparpaket
1312 mal kommentiert
Laut WIFO-Chef Gabriel Felbermayr fehlen Milliarden – Österreich steht damit neuerlich vor einem ...
Außenpolitik
Sind Orbáns Tage gezählt? Das sagen die Umfragen
1250 mal kommentiert
Orbán kämpft aktuell um sein politisches Überleben.
Mehr Klima
Gifte auf der Haut
EU schraubt Standards für Kosmetik zurück
Meereis auf Tiefstand
Fast Rekord: März bringt Europa hohe Temperaturen
Langzeit-Studie zeigt:
Biber sind Helden im Kampf gegen die Klimakrise
Krone Plus Logo
Klare, faire Regeln
Beim Radeln im Wald auf den Naturverstand achten
„Letzter Weckruf!“
Grünen-Chefin fordert 100 neue Windräder pro Jahr
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf