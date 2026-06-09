Beliebtes Urlaubsparadies könnte bald verschwinden

Besonders die beliebten Küstenorte Monterosso und Vernazza könnten in den kommenden Jahrzehnten zunehmend von Überschwemmungen betroffen sein, teilten Forscher am Dienstag mit. Nach den Berechnungen könnte der Meeresspiegel bis zum Jahr 2150 um 60 Zentimeter bis mehr als einen Meter ansteigen. In Kombination mit Sturmfluten drohten nicht nur Strände und kleine Häfen überflutet zu werden, sondern auch Teile der historischen Ortskerne. Gefährdet sei zudem die entlang der Küste verlaufende Bahnstrecke, die als wichtigste Verkehrsverbindung der fünf Dörfer gilt.