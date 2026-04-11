Das (vor)letzte Kapitel im Kärntner Millionenkrimi

Ob es in den vergangenen Wochen in Dubai angesichts der Drohnenangriffe und Iran-Eskalation so angenehm war, sei dahin gestellt: Doch besser als in einer Zelle in der Justizanstalt Klagenfurt dürfte es wohl trotzdem sein – zumindest für den 28-jährigen Benjamin H., EXW-Millionenbetrüger, der einen Haftausgang zur Geburt seines vierten Kindes im Vorjahr für die Flucht nutzte und nach wie vor untergetaucht ist.