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EXW-Boss in Dubai

Das (vor)letzte Kapitel im Kärntner Millionenkrimi

Kärnten
11.04.2026 06:00
H. ist auf der Flucht – seine Komplizen müssen wieder vor Gericht.
H. ist auf der Flucht – seine Komplizen müssen wieder vor Gericht.(Bild: Krone KREATIV/Wassermann und Tomschi, Krone KREATIV)
Porträt von Kerstin Wassermann
Von Kerstin Wassermann

Flüge im Privatjet, Urlaube in der Luxusvilla auf Bali, Champagnerpartys im Schloss am Wörthersee, alles auf Kosten naiver Anleger: Die EXW-Bande hatte es richtig bunt getrieben. Abgeschlossen ist die Causa noch nicht, denn nicht nur das Geld ist weg – auch der Betrügerboss. Und der nächste Gerichtstermin steht an.

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Ob es in den vergangenen Wochen in Dubai angesichts der Drohnenangriffe und Iran-Eskalation so angenehm war, sei dahin gestellt: Doch besser als in einer Zelle in der Justizanstalt Klagenfurt dürfte es wohl trotzdem sein – zumindest für den 28-jährigen Benjamin H., EXW-Millionenbetrüger, der einen Haftausgang zur Geburt seines vierten Kindes im Vorjahr für die Flucht nutzte und nach wie vor untergetaucht ist.

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