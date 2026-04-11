Das (vor)letzte Kapitel im Kärntner Millionenkrimi

Flüge im Privatjet, Urlaube in der Luxusvilla auf Bali, Champagnerpartys im Schloss am Wörthersee, alles auf Kosten naiver Anleger: Die EXW-Bande hatte es richtig bunt getrieben. Abgeschlossen ist die Causa noch nicht, denn nicht nur das Geld ist weg – auch der Betrügerboss. Und der nächste Gerichtstermin steht an.
Ob es in den vergangenen Wochen in Dubai angesichts der Drohnenangriffe und Iran-Eskalation so angenehm war, sei dahin gestellt: Doch besser als in einer Zelle in der Justizanstalt Klagenfurt dürfte es wohl trotzdem sein – zumindest für den 28-jährigen Benjamin H., EXW-Millionenbetrüger, der einen Haftausgang zur Geburt seines vierten Kindes im Vorjahr für die Flucht nutzte und nach wie vor untergetaucht ist.
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