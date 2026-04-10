„Artemis II“-Rückkehr: Wie „Feuerball zu reiten“

Nur noch Stunden trennt die vier „Artemis II“-Astronauten von der Erde – die Rückkehr stellt die Vier allerdings auch vor die letzte große Herausforderung ihrer Mission. „Seit dem 3. April 2023, als wir für diese Mission ausgewählt worden sind, denke ich über die Rückkehr nach“, sagte US-Astronaut Victor Glover am Freitag bei einer Pressekonferenz aus der „Orion“-Kapsel. Es sei wie einen „Feuerball durch die Atmosphäre zu reiten“.