„Artemis 2“ geht mit Osterbrauch in letzte Etappe

Astronauten sehen Sonnenfinsternis

In den kommenden Stunden soll das Raumschiff dem Mond am nächsten kommen – etwa 7500 Kilometer hinter der Seite, die von der Erde aus nicht zu sehen ist. Von dort aus können die Astronauten dann Erde und Mond gleichzeitig sehen – und sogar auch eine Sonnenfinsternis, bei der die Sonne aus der Perspektive von „Orion“ hinter dem Mond verschwindet.