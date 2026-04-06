„Artemis 2“ geht mit Osterbrauch in letzte Etappe

Die Mond-Umrundung rückt in greifbare Nähe! Die Astronauten der „Artemis 2“-Mission sind dem Mond jetzt so nahe, dass dessen Anziehungskraft stärker ist als die der Erde. Auf ihrer Reise durch das All haben die Astronauten auch nicht auf irdische Feiertage vergessen und eine kleine „Ostereier“-Suche veranstaltet.
Für die „Artemis“-Astronauten hat am Montag die letzte Etappe vor ihrer Umrundung des Mondes begonnen. Die Astronauten seien am Montag um 06.42 Uhr (unserer Zeit) in den „Mond-Einflussbereich“ eingetreten, teilte die US-Raumfahrtbehörde NASA mit. Damit wirkt sich die Anziehungskraft des Mondes nun stärker auf die „Orion“-Raumkapsel „Integrity“ aus als die der Erde.
Astronauten sehen Sonnenfinsternis
In den kommenden Stunden soll das Raumschiff dem Mond am nächsten kommen – etwa 7500 Kilometer hinter der Seite, die von der Erde aus nicht zu sehen ist. Von dort aus können die Astronauten dann Erde und Mond gleichzeitig sehen – und sogar auch eine Sonnenfinsternis, bei der die Sonne aus der Perspektive von „Orion“ hinter dem Mond verschwindet.
Für das Manöver sind sechs Stunden vorgesehen. Die Kapsel soll um den Mond herum fliegen, aber nicht auf ihm landen. Nach etwa zehn Tagen soll die Kapsel im Pazifik wieder auf der Erde aufkommen.
Der „Osterhase“ war in der Raumkapsel
So aufregend die gesamte Mission auch sein mag, das Osterfest ließen die Astronauten auf dem Weg zum Mond trotzdem nicht ausfallen. In der „Orion“-Kapsel hätten sie Ostereier versteckt, sagte die US-Astronautin Christina Koch.
Viele Versteckmöglichkeiten hatte der „Osterhase“ nicht zur Verfügung – die Kapsel bietet etwa so viel Platz wie zwei Minivans. Und auch die Ostereier waren den Umständen angepasst: „Es waren zwar eigentlich dehydrierte Rühreier, aber wir waren alle ziemlich glücklich damit“, erzählte Koch.
Erstmal seit über 50 Jahren
Die Crew – US-Astronauten Victor Glover, Christina Koch und Reid Wiseman sowie der kanadische Astronaut Jeremy Hansen – sind derzeit als erste Menschen seit mehr als 50 Jahren auf dem Weg zum Mond. Für Glover, Koch und Wiseman ist es der zweite Flug ins All, für Hansen der erste. Koch ist die erste Frau an Bord einer Mond-Mission der NASA, Glover der erste schwarze Mensch und Hansen der erste Kanadier.
Die Astronauten waren in der Nacht zum Donnerstag an Bord der „Orion“-Kapsel mit dem Raketensystem „Space Launch System“ vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida abgehoben. Rund 24 Stunden später verließen sie mit einem speziellen Manöver die Erdumlaufbahn.
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