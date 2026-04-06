Funkstille und Rekord: „Artemis-II“ umfliegt Mond

Das aktuelle Bild der „Artemis“-Crew zeigt die oberen Hälfte der Mondscheibe: An den dunklen Flecken zu erkennen. In der unteren Mitte befindet sich das Orientale-Becken, ein fast 600 Meilen breiter Krater, der sich über die Vorder- und Rückseite des Mondes erstreckt. Alles unterhalb des Kraters gehört zur Rückseite. (Bild: AP/AP ( via APA) Austria Presse Agentur)