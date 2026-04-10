„Ich bin arabisch, katholisch und auch schwul“

Gleich drei Pfarrer waren in Sebastian Humis Premiere als Kabarettist. Seine Mama saß bei der Hochzeit mit verschränkten Armen in der Kirche, seinem Papa war seine Homosexualität egal. Was hatte Jörg Haider mit seinem Asyl-Antrag zu tun und warum vergleicht er Leute vom Land mit Arabern? Die „Krone“ traf den 35-Jährigen in Linz.