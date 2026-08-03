Einheitliche Strafen: So teuer wird Falschparken

Im Schnitt um 50 Prozent teurer

Wer ab kommendem Jahr die Parkzeit in einer Kurzparkzone überschreitet, die Parkuhr falsch einstellt oder den Parkschein nicht richtig anbringt, muss mit einer Strafe von 60 Euro rechnen – aktuell liegt sie bei genau der Hälfte. Ebenfalls verdoppelt wird die Strafe für die Überschreitung des Tempolimits um bis zu zehn km/h. Auch da werden in Zukunft 60 Euro – statt aktuell 30 – zu berappen sein.