„Orion“-Crew sah Einschläge von Mikrometeoriten

Crew bereitet sich auf Rückkehr vor

Die vier Astronauten der „Artemis II“-Mondmission bereiten sich derzeit auf ihre Rückkehr zur Erde vor. Die Crew habe – nachdem sie von dem Song „Under Pressure“ von Queen und David Bowie aufgeweckt worden sei – noch einmal zahlreiche wissenschaftliche Tests durchgeführt und dann begonnen, Equipment zu verstauen, teilte die US-Raumfahrtbehörde am Donnerstag mit.