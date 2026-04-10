Woher kommt das Theater um die Haare beim Heer?

Dieser Tage ist das „Zopfverbot“ für Männer beim Bundesheer gefallen. Die Bezeichnung war schon insofern irreführend, als bisher nicht nur männliche Zöpfe am Soldatenhinterkopf verboten waren, sondern auch Rossschwänze, auffällige Haarschnitte und unnatürliche Haarfarben (erlaubt waren nur „natürliche“ Farbtöne, vom strahlenden Blond der Rekruten bis zum Schlottergrau der verdienten Offiziere).