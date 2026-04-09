Kreutner: „Pilnacek war selbst Opfer des Systems“

Dass Pilnacek zwar öffentlich Interventionen abgelehnt, aber hinter den Kulissen nicht die Standfestigkeit gehabt haben soll, sei bekannt gewesen: „Pilnacek war selbst ein Opfer des Systems.“ Dennoch hatte er immer wieder auch seine Einflussnahme geltend gemacht: „Die Natur einer Intervention liegt nicht in ihrem Erfolg, sondern darin, dass schon versucht wird von einer Seite, ein Anliegen zu deponieren“, so Kreutner auf die Frage von Muna Duzdar (SPÖ). Und es hätte nicht jeder einfach so bei Pilnacek einen Termin bekommen: „Unserer Wahrnehmung nach waren das schon politisch bekannte Personen“, führt der Jurist aus.