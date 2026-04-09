Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Befragung im Ausschuss

Kreutner: „Pilnacek war selbst Opfer des Systems“

Innenpolitik
09.04.2026 11:59
Korruptionsexperte Martin Kreutner hat am Donnerstag den Fragen der Abgeordneten im U-Ausschuss ...
Korruptionsexperte Martin Kreutner hat am Donnerstag den Fragen der Abgeordneten im U-Ausschuss Rede und Antwort gestanden.(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)
Porträt von Michaela Braune
Von Michaela Braune

Korruptionsexperte Martin Kreutner, Leiter einer Untersuchungskommission des Justizministeriums, hat am Donnerstag im U-Ausschuss rund um das Ableben des Sektionschefs Christian Pilnacek Rede und Antwort gestanden. Im Fokus standen besonders die Erkenntnisse der Kreutner-Kommission, die für Debatten um das Justizsystem im Land gesorgt hatten. 

0 Kommentare

Kreutners Kommission hatte eine „Zwei-Klassen-Justiz“ diagnostiziert und diesbezüglich unter anderem die Einrichtung einer Bundesstaatsanwaltschaft empfohlen. Ausgangspunkt der Untersuchungskommission war die Prüfung zu möglichen Interventionen und Einflussnahmen, nicht nur, aber auch im Zuge der Ermittlungen rund um Pilnaceks Tod. Die Kommission hatte rund 60 Personen befragt und unzählige Akten gesichtet. 

Die Kommission klärte keine Schuldfragen
Eingangs hatte Kreutner betont, die Kommission habe sich auch, aber nicht nur, mit der Person Pilnaceks beschäftigt, die festgestellten Problematiken würden weiter reichen: „Die Bezeichnung Pilnacek-Kommission trägt dem daher nicht Rechnung.“ Er führte zudem aus, dass die Arbeit der Kommission keinesfalls zur Klärung einer Schuldfrage oder Einzelfällen gedacht gewesen sei, es sei eine „systemische und institutionelle Analyse“ gewesen. 

Der Bericht der Kreutner-Kommission: 

Die Verfahrensrichterin fragte anschließend nach den Schwärzungen im veröffentlichten Bericht, diese seien im besten kollegialen Einvernehmen unter Berücksichtigung von Persönlichkeitsrechten oder Unschuldsvermutung durchgeführt worden: „Außerdem konnten wir in Akten Einsicht nehmen und Personen befragen, die unter das Auskunftspersonenschutzgesetz oder Geheimhaltungsgesetz fallen. Da gab es auch Verpflichtungen, die zu berücksichtigen waren.“

Im Untersuchungsausschuss geht es auch um die Motivsuche.
Im Untersuchungsausschuss geht es auch um die Motivsuche.(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)

„Pilnacek war selbst Opfer des Systems“
Was die Erkenntnisse der Kommission angehe, so sei zum einen natürlich die Ämterverschränkung Pilnaceks ein Problem gewesen. „Er war mit 1.1.2010 Leiter einer Sektion, die an der Schnittstelle von Einzelstrafsachen und maßgeblich an Entscheidungsfindungen beteiligt war. Außerdem Schnittstelle zum Gesetzgebungsprozess mit den Staatsgewalten Exekutive und Legislative. Nach außen hin war er auch so etwas wie der Pressesprecher, diese Ämterverschränkung trägt einen Interessenkonflikt mit sich“, führte Kreutner aus. 

Dass Pilnacek zwar öffentlich Interventionen abgelehnt, aber hinter den Kulissen nicht die Standfestigkeit gehabt haben soll, sei bekannt gewesen: „Pilnacek war selbst ein Opfer des Systems.“ Dennoch hatte er immer wieder auch seine Einflussnahme geltend gemacht: „Die Natur einer Intervention liegt nicht in ihrem Erfolg, sondern darin, dass schon versucht wird von einer Seite, ein Anliegen zu deponieren“, so Kreutner auf die Frage von Muna Duzdar (SPÖ). Und es hätte nicht jeder einfach so bei Pilnacek einen Termin bekommen: „Unserer Wahrnehmung nach waren das schon politisch bekannte Personen“, führt der Jurist aus. 

Zitat Icon

„Pilnacek war selbst ein Opfer des Systems, wenn auch nicht im strafrechtlichen Sinne.“

Korruptionsexperte Martin Kreutner vor dem U-Ausschuss

Bild: krone.tv

Auf die Frage von Michael Schilchegger (FPÖ) konkretisiert er diese Aussage auch noch: „Wenn sie Entscheidungsträger mit einer Überfülle an Kompetenzen befrachten, die alleine von ihrem Sachgegenstand her Konfliktsituationen schaffen, stellen sie diese Person vor Dilemmasituationen, die nicht so leicht lösbar sind. Das ist das 1x1 der Korruptionsprävention. Diese Person findet sich in einer Dilemmasituation vor, die sie sich nicht selbst eingebrockt hat. Wir sehen hier also kein Opfer im strafrechtlichen Sinne, aber sehr wohl in Hinblick auf diese Situation.“

Lesen Sie auch:
Nach dem Innenministerium soll nun auch das Justizministerium Akten an den U-Ausschuss liefern. 
Pilnacek-U-Ausschuss
Grüne wollen nun auch Akten vom Justizministerium
09.04.2026
„Politische Nähe“
U-Ausschuss: ÖVP nimmt Kreutner ins Visier
08.04.2026
Polizist im Ausschuss:
„Haben neun Millionen Tatortspezialisten im Land“
08.04.2026
Pilnaceks Laptop
„Was soll ich knacken, wenn da kein Passwort ist?“
08.04.2026

„Man stellt sich schon die Frage, ...“
NEOS-Fraktionsführerin Sophie Wotschke fragte dennoch nach dem Ermittlungsverfahren rund um den Tod Pilnaceks. Kreutner wollte sich dazu lediglich mit seiner privaten Sicht als Jurist äußern: „Wenn ein Handy noch vor Ergebnis der Obduktion bereits anderwärtig ausgefügt wurde, stellt man sich schon die Frage, was gewesen wäre, wenn bei der Obduktion toxikologische Auffälligkeiten oder Fremdeinwirkung festgestellt worden wären. Dann wäre das Handy als Beweismittel nicht mehr verfügbar gewesen.“

Dass es zwischen Pilnacek und der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft Reibereien gegeben habe, sei im Zuge der Kommissionsarbeit deutlich geworden. So wurde dokumentiert, dass Pilnacek in Chats die WKStA in der Ibiza-Affäre außen vor lassen wollte: „Warum, dazu kann ich nichts sagen. Ob diese Motive persönlicher Natur waren oder es da unterschiedliche Rechtsauffassungen gab – ich weiß es nicht. Unsere Auskunftspersonen haben ausgesagt, dass der Konflikt mit der WKStA wohl rund um die BVT-Affäre begonnen haben dürfte. Aber ja, es gab Pläne, die WKStA zu zerschlagen.“

Ob er in der Oberstaatsanwaltschaft Wien „definitive Befangenheiten“, wie im Bericht teilweise auch erwähnt, sehe, will Nina Tomaselli (Grüne) wissen. Die strukturelle Befundung zeige, dass die Oberstaatsanwaltschaft Wien in gewisser Hinsicht als „Bundesnadelöhr“ fungiere, wo eine Stelle mit einer überschaubaren Anzahl an Personen über die Verfahren entscheide, antwortet Kreutner. Es stehe im Raum, dass es zu Aktenaustausch gekommen sei, über Kommunikationsmittel, welche die Justiz eigentlich nicht vorsieht. Aber hier gelte freilich die Unschuldsvermutung. 

Die Reise des Laptops endete bei Kreutner
Auch der viel zitierte Laptop von Christian Pilnacek war erneut Thema – denn dessen Reise endete, wie berichtet, bei Martin Kreutner und der Untersuchungskommission. Der Laptop wurde dann sofort an die Forensik-Abteilung des Justizministeriums übergeben und ausgewertet.

„Wir haben dann nur noch mit Arbeitskopien gearbeitet, nie mit den Datenträgern selbst. Was für uns auffällig war, dass sich auf diesem angeblich privaten Laptop Verschlussakten befanden, etwa die Causa Novomatic und die Person Thomas Schmid betreffend. Und dass sich Dinge darauf gefunden haben, die ein Naheverhältnis zu Journalistinnen und Journalisten vermuten lassen.“ Der Laptop befinde sich seitdem in einem Tresor der BMJ-Abteilung, so Kreutner.

Ob zuvor auf dem Laptop Daten geändert oder gelöscht wurden, könne er nicht sagen. Diesbezüglich habe man sich auch nicht damit beschäftigt. „Wir haben jetzt nicht die eine ,Smoking Gun‘ gefunden, aber viele Hinweise, deren Betrachtungen sich auch im Bericht niedergeschlagen haben, etwa zu fehlender Distanz.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Innenpolitik
09.04.2026 11:59
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Christian Pilnacek
Justizministerium
Obduktion
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

In Deutschland sind die Spritpreise zum ersten Mal seit fast zwei Wochen leicht gesunken. ...
Erstmals seit Wochen
Spritpreise in Deutschland sind leicht gesunken
„Ich dachte, ich träume“: Die Begegnung mit dem Riemenfisch ist für die Meeresbiologin wohl ...
Surrealer Moment
Taucherin trifft plötzlich auf Weltuntergangsfisch
Eine solche Aussicht hatten noch nicht viele Menschen in der Geschichte. 
Crew ist überwältigt
„Artemis II“ liefert jetzt atemberaubende Bilder
Im deutschen Saarbrücken ist ein junger Mann (22) durch Polizeischüsse verletzt worden und ...
Auf Beamte zugefahren
Deutscher (22) durch Schüsse der Polizei getötet
Ein solches US-Kampfflugzeug des Typs F-15E hat der Iran am Freitag abgeschossen.
Trump in Erklärungsnot
Zwei US-Jets abgestürzt: Was wir bisher wissen

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Stich- und Schusswunden: Frau (38) tot aufgefunden
138.107 mal gelesen
Die Tat hat sich am Ostersonntag in Sooß zugetragen.
Außenpolitik
Trumps „vernichtender Angriff“ vorerst vom Tisch
135.726 mal gelesen
Trump drohte, Vance und Pakistan verhandelten – mit Erfolg: Ein Angriff auf den Iran ist derzeit ...
Österreich
Vierfache Mama hingerichtet, unter Gras verscharrt
125.361 mal gelesen
Die 38-Jährige wurde ermordet und unter Gras im eigenen Garten verscharrt.
Außenpolitik
Trumps „vernichtender Angriff“ vorerst vom Tisch
1633 mal kommentiert
Trump drohte, Vance und Pakistan verhandelten – mit Erfolg: Ein Angriff auf den Iran ist derzeit ...
Außenpolitik
Trump: Ohne Deal wird „ganze Zivilisation sterben“
1098 mal kommentiert
US-Präsident Donald Trump hat dem Iran damit gedroht, dass die „ganze Zivilisation sterben“ ...
Gericht
Lugner will 8000 Euro von Notstandshilfebezieher
969 mal kommentiert
Baumeister-Witwe Simone Lugner fordert für Ehrenbeleidigung hohe Entschädigungen.
Mehr Innenpolitik
Befragung im Ausschuss
Kreutner: „Pilnacek war selbst Opfer des Systems“
„Trotz Skepsis“
Die USA und der Iran verhandeln wieder in Pakistan
Agrar-Diesel retten
Dornauer will Geld von Kirche zu Bauern „umleiten“
Teilnahme an Gipfel
Tschechiens Politiker streiten sich wegen NATO
Österreich-Umfrage:
Nordische Länder in der EU willkommen, Balkan kaum
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf