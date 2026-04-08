„Was soll ich knacken, wenn da kein Passwort ist?“

M. will Powershell nicht gelöscht haben

ÖVP-Abgeordneter Thomas Elian hakt bei der Powershell-Löschung nach. Diese sei nämlich mutmaßlich in jedem Zeitraum passiert, als M. den Computer hatte. Davon wisse er nichts, er habe auch die Powershell (ein Protokoll der Vorgänge auf dem Computer, Anm.) nicht gelöscht, erklärt M. mehrfach. Korrekt sei, dass er Anna P. und Wurm dringend davon abgeraten habe, mit dem Laptop ins Internet zu gehen: „Wenn man schon den Verdacht hat, dass man überwacht wird, ist das natürlich nicht gescheit.“