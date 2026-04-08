„Haben neun Millionen Tatortspezialisten im Land“

Dass es sich um einen Suizid gehandelt haben soll, habe er am Tag des Leichenfundes so definitiv nicht gehört, antwortet der Polizist auf die Frage von FPÖ-Abgeordneter Elisabeth Heiß: „Es stand nur im Raum, dass Fremdverschulden auszuschließen ist.“ Es habe allerdings später an diesem Tag noch ein kurzes Gespräch mit der Polizistin S. gegeben, da sei das auch schon erwähnt worden. Da habe ihn S. auch über die Tätigkeiten am Fundort informiert, soweit er sich erinnern könne.