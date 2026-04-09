Grüne wollen nun auch Akten vom Justizministerium

Anders sehen das die NEOS, Fraktionsführerin Sophie Wotschke bezeichnete Kreutner als „erfahrenen Experten“, was Korruption angehe. Der frühere Leitner der inzwischen aufgelösten Antikorruptionsbehörde in Laxenburg war Ende 2023 von Alma Zadic als Leiter der Untersuchungskommission eingesetzt worden.

Befragt wird am Donnerstagnachmittag auch eine ehemalige Mitarbeiterin des früheren Nationalratspräsidenten Wolfgang Sobotka (ÖVP), die mittlerweile für dessen Parteikollegen Innenminister Gerhard Karner tätig ist.