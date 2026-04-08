U-Ausschuss: ÖVP nimmt Kreutner ins Visier

Im Vorfeld der Befragung von Kreutner im Pilnacek-Untersuchungsausschuss übt ÖVP-Fraktionsführer Hanger scharfe Kritik an der Arbeitsweise der von Kreutner geleiteten Kommission. „Die von Ex-Justizministerin Alma Zadić eingesetzte Kommission hatte den Auftrag, mögliche Einflussnahmen auf Strafverfahren zu untersuchen, strukturelle Schwächen in der Justiz aufzuzeigen und Reformvorschläge zur Stärkung von Transparenz und Rechtsstaatlichkeit zu erarbeiten. Gerade deshalb wären höchste Standards bei der wissenschaftlichen Methodik, Dokumentation und Nachvollziehbarkeit notwendig gewesen“, so Hanger.