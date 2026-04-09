Burgenländer bei wildem Kampf in Wohnung erwürgt

Mann kam nicht zu eigener Geburtstagsfeier

Als der offenbar Untergetauchte Mitte Dezember 2025 seinen 41. Geburtstag gefeiert hat, habe seine Mutter, Jahrgang 1958, bei sich zu Hause ein kleines Fest für ihn vorbereitet, wie im Bekanntenkreis erzählt wird. Luftballons hingen bereits an den Wänden, doch der Jubilar erschien nicht und war nicht erreichbar.