Streit endet mit tödlichem Kampf in Wiener Wohnung

Mordalarm im Wiener Bezirk Penzing: In einer Wohnung wurde am Donnerstagabend eine stark verweste Leiche gefunden. Ein 36-Jähriger wurde festgenommen. Bei dem Toten handle es sich um einen Freund des Verdächtigen, mit dem er in Streit geraten war ...
Bewohner des Mehrparteienhauses in Baumgarten im Bereich des Zusammenschlusses der Linzer und der Hütteldorfer Straße alarmierten gegen 22 Uhr die Polizei, weil sie starken Verwesungsgeruch aus einer Wohnung wahrnahmen. Die Berufsfeuerwehr Wien rückte daraufhin an und brach die Tür auf.
Im Inneren der Wohnung fanden Beamte dann einen männlichen Leichnam vor. Der Tote war bereits stark verwest. Die Leiche wurde obduziert, dabei wurde der Verdacht auf Fremdverschulden bestätigt: Der Mann wurde durch Gewalteinwirkung gegen den Hals getötet.
Mieter unter Mordverdacht
Schnell geriet der Mieter der Wohnung unter Mordverdacht. Der 36-Jährige konnte noch am selben Abend ausgeforscht und festgenommen werden. Im Zuge der Vernehmung zeigte sich der Mann geständig.
Demnach handle es sich bei dem Toten um einen Freund, der ihn besucht habe. Dabei seien die beiden in Streit geraten, bei dem es gewalttätig wurde. Man habe einander geschlagen, schließlich habe er seinen Freund gewürgt. Danach habe er die Heizung aufgedreht, die Wohnung versperrt und sei gegangen.
Ob der Verdächtige zwischendurch an den Tatort zurückgekehrt ist, muss ebenso wie die Identität des Opfers erst geklärt werden.
Polizeisprecherin Anna Gutt zur „Krone“
Toter lag Wochen in Wohnung
Was genau zu dem Streit geführt habe, blieb laut Polizeisprecherin Anna Gutt zufolge Gegenstand von Ermittlungen. Wann die Tat verübt wurde, ist ebenfalls ein Fall für das endgültige Obduktionsergebnis. Der Tote ist jedenfalls länger in der Wohnung gelegen, die Ermittler gehen von zumindest Wochen aus.
Der Hintergrund der Tat dürfte im Suchtgiftmilieu liegen, dem beide offenbar angehörten. Der 36-Jährige dürfte auch bei seiner Festnahme unter Drogeneinfluss gestanden sein. Er wurde in eine Justizanstalt gebracht.
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