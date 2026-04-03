Streit endet mit tödlichem Kampf in Wiener Wohnung

Demnach handle es sich bei dem Toten um einen Freund, der ihn besucht habe. Dabei seien die beiden in Streit geraten, bei dem es gewalttätig wurde. Man habe einander geschlagen, schließlich habe er seinen Freund gewürgt. Danach habe er die Heizung aufgedreht, die Wohnung versperrt und sei gegangen.