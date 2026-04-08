Nach schwierigen Jahren endlich Trendwende

Übel, übel, sprach der Dübel, als er in der Wand verschwand. Es verschwinden auf den Tiroler Baustellen trotz frecher Sprüche aber weder die Dübel noch die Hoffnung. Das zeigt eine Befragung im Auftrag des Landes Tirol, der Tiroler Gemeinden und diverser Sondergesellschaften sowie gemeinnütziger Wohnbaugesellschaften.