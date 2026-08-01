„Letzte Saison!“ Ski-Ass kündigt Karriereende an

Bisher hat Curtoni nämlich 291 Rennen im Weltcup absolviert – die 300 sollte also noch zu erreichen sein. Derzeit kämpft sie sich nach einer Knöchelverletzung in die Saisonvorbereitung zurück. „Ich habe mich wieder aufgerafft, zwar mit Zweifeln, aber auch mit neuen Zielen. Wenn es einfach wäre, würde es jeder und jede machen“, gibt Curtoni noch die Richtung vor!