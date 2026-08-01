„Letzte Saison!“ Ski-Ass kündigt Karriereende an

Die Entscheidung ist gefallen! Speed-Spezialistin Elena Curtoni wird ihre Profi-Karriere nach der kommenden Saison beenden. Das hat die 35-Jährige auf Instagram verraten.
Lange war über die sportliche Zukunft von Curtoni spekuliert worden, nun hat die Italienerin für Klarheit gesorgt: „Ich werde in der Saison 2026/27 im Starthaus stehen“, so die routinierte Fahrerin, die aber einen wichtigen Satz hinterherschießt: „Es wird meine letzte Saison werden!“
Zweifel nach Verletzung
Noch einmal wird die Speed-Spezialistin also die Strapazen einer Ski-Saison in Angriff nehmen und sich vielleicht auch mit einer finalen WM-Teilnahme belohnen. „Ich kann es kaum erwarten, jeden einzelnen Moment zu genießen“, zeigt sie sich motiviert und kann noch eine spezielle Marke erreichen.
Bisher hat Curtoni nämlich 291 Rennen im Weltcup absolviert – die 300 sollte also noch zu erreichen sein. Derzeit kämpft sie sich nach einer Knöchelverletzung in die Saisonvorbereitung zurück. „Ich habe mich wieder aufgerafft, zwar mit Zweifeln, aber auch mit neuen Zielen. Wenn es einfach wäre, würde es jeder und jede machen“, gibt Curtoni noch die Richtung vor!
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