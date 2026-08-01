EU-Staatschefs drängen auf Krisentreffen zu Ceuta

Klare Worte von Stocker

„Was wir derzeit in der spanischen Exklave Ceuta erleben, zeigt einmal mehr, dass wir alles daransetzen müssen, illegale Migration wirksam zu verhindern“, stellt Kanzler Stocker am Samstag klar. „Wir dürfen nicht zulassen, dass die jüngsten Ereignisse den Eindruck vermitteln, eine illegale Einreise in die Europäische Union könne am Ende zu einem legalen Aufenthalt führen.“ Die EU-Bürger „müssen sich darauf verlassen können, dass die Außengrenzen geschützt werden und sie in einem sicheren Europa leben“, fordert der Kanzler.