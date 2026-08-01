Mann biss nach Streit mit Freund Polizisten blutig

Mehrere Polizisten für Festnahme nötig

Es kam zu einem Handgemenge: Dabei biss der Venezolaner einem der Beamten so heftig in den Unterarm, dass dieser eine offene, blutende Bissverletzung erlitt. Erst als weitere Kollegen zu Hilfe eilten, konnte der Aggressor schließlich festgenommen werden. Gegen ihn wurde ein Waffen- sowie ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen. Der verletzte Polizist wurde in ein Krankenhaus gebracht und konnte seinen Dienst anschließend nicht fortsetzen.