Spanien ignorierte Warnung vor Ceuta-Sturm

So schnell wie die Lage in Ceuta eskaliert ist, soll sie sich auch schon wieder beruhigt haben. Der spanische Außenminister José Manuel Albares erklärte die Krise am Freitag praktisch schon für beendet. Fast alle der 60.000 Migranten seien schon wieder in das angrenzende Marokko zurückgereist. Einige sind aber doch in Ceuta geblieben, die Aufnahmestellen sind überlaufen. In der Nacht auf Samstag streiften Migranten durch die Straßen, unter anderem suchten sie einen Schlafplatz, wie Bilder des Senders RTVE zeigen.