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Finale Phase im Poker

Prominenter Real-Abschied? Rekordvertrag winkt!

La Liga
01.08.2026 12:23
Verlässt Vinicius Junior (li.) die „Königlichen“?
Verlässt Vinicius Junior (li.) die „Königlichen“?(Bild: AFP/APA/Pierre-Philippe MARCOU)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Verlängert Vinicius Junior bei Real Madrid oder zieht es den brasilianischen Nationalspieler in die Premier League? Nach monatelangen Verhandlungen ohne erkennbaren Durchbruch geht der Vertragspoker in die entscheidende Phase.

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In den kommenden Tagen sollen laut „The Athletic“ erneut Gespräche stattfinden. Wie die spanische „Marca“ berichtet, haben die Königlichen ihrem Offensivspieler bereits mitgeteilt, dass ihr jüngstes Vertragsangebot zugleich das letzte sei. Weder eine weitere Gehaltserhöhung noch weitere Verhandlungen seien vorgesehen.

Heißt: Entweder der 26-Jährige verlängert sein Arbeitspapier oder Madrid ist bereit, Vinicius in diesem Sommer abzugeben. Einen ablösefreien Wechsel nach Vertragsende im Sommer 2027 wollen die Spanier unbedingt verhindern.

Der Brasilianer gilt weiterhin als Schlüsselspieler in der Star-Offensive mit Kylian Mbappe. Berichten zufolge möchte der neue Real-Coach Jose Mourinho unbedingt mit ihm zusammenarbeiten – allerdings nicht um jeden Preis. Zudem würde eine mögliche Verpflichtung des Leipzigers Yan Diomande, der auf beiden Flügeln eingesetzt werden kann, den Madrilenen zusätzliche Optionen eröffnen. Vinicius, der seit 2018 für Real spielt, wäre auf der linken Außenbahn nicht mehr alternativlos.

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Zugleich reißen die Spekulationen um einen Wechsel nicht ab. Zuletzt sollen mehrere Klubs aus der englischen Premier League ihr Interesse hinterlegt haben, darunter der FC Arsenal. Der „Telegraph“ berichtete, die Gunners seien bereit, Vinicius den höchstdotierten Vertrag der Vereinsgeschichte anzubieten.

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