Prominenter Real-Abschied? Rekordvertrag winkt!

Der Brasilianer gilt weiterhin als Schlüsselspieler in der Star-Offensive mit Kylian Mbappe. Berichten zufolge möchte der neue Real-Coach Jose Mourinho unbedingt mit ihm zusammenarbeiten – allerdings nicht um jeden Preis. Zudem würde eine mögliche Verpflichtung des Leipzigers Yan Diomande, der auf beiden Flügeln eingesetzt werden kann, den Madrilenen zusätzliche Optionen eröffnen. Vinicius, der seit 2018 für Real spielt, wäre auf der linken Außenbahn nicht mehr alternativlos.