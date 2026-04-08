„Rosenheim-Cops“-Star Alison von Auto angefahren!

Und das ist noch nicht alles!

Als wäre das nicht genug, kämpft die Schauspielerin seit Monaten mit ihrer Gesundheit. Immer wieder krank, dazu ein Rückfall des Pfeifferschen Drüsenfiebers. Alison schreibt, sie habe erkannt, dass sie den Epstein-Barr-Virus wohl schon seit ihrer Kindheit in sich trägt – und deshalb ihr Leben lang mit Erschöpfung und Energiemangel kämpft.