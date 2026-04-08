„Rosenheim-Cops“-Star Alison von Auto angefahren!

Schock-Enthüllung von TV-Star Natalie Alison! Die Schauspielerin, bekannt aus „Die Rosenheim-Cops“ und „Walking on Sunshine“, hat auf Instagram offenbart, dass sie von einem Auto angefahren wurde – direkt am Zebrastreifen. Zwei Wochen lang schwieg sie, jetzt macht sie den Unfall öffentlich.
Die 47-Jährige schreibt zu einem aktuellen Foto: „Heute vor zwei Wochen wurde ich am Zebrastreifen von einem Auto angefahren. Ich hatte viel Glück im Unglück … nichts gebrochen.“
Doch glimpflich klingt anders. Alison berichtet von heftigen Prellungen, einem geschwollenen Knie, Hüftschmerzen, Ganzkörperschmerzen, Muskel- und Gelenkbeschwerden, Albträumen. Dazu Behandlungen wie Osteopathie, Massagen, Shiatsu – und trotzdem keine Pause, weil sie als Selbstständige weiterarbeiten muss: Drehen, Unterrichten, mit dem Hund Gassi gehen – alles „humpelnd“.
Und das ist noch nicht alles!
Als wäre das nicht genug, kämpft die Schauspielerin seit Monaten mit ihrer Gesundheit. Immer wieder krank, dazu ein Rückfall des Pfeifferschen Drüsenfiebers. Alison schreibt, sie habe erkannt, dass sie den Epstein-Barr-Virus wohl schon seit ihrer Kindheit in sich trägt – und deshalb ihr Leben lang mit Erschöpfung und Energiemangel kämpft.
Trotz allem zeigt sie sich dankbar: „Wenn der Körper mal nicht mehr funktioniert, ist nichts anderes mehr wichtig … Ich bin dankbar, dass ich trotzdem so viel Glück hatte.“
Eine ehrliche, erschütternde Botschaft – und ein Appell, auf den eigenen Körper zu hören.
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