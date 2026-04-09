Diese Mieterhöhung ist für die SPÖ noch sozial

„Krone“: Frau Stadträtin, Sie haben Kathrin Gaál als Wohnbaustadträtin abgelöst, und zwar in einer Blitz-Aktion. Das war wie in einer Drehtüre. Die eine ging, die andere kam. Kein Nachdenkprozess. Von außen gewinnt man den Eindruck: Den Job kann jeder. Ist das so?

Elke Hanel-Torsch: Man braucht schon Voraussetzungen, um diesen Job erfüllen zu können. Ich habe 20 Jahre Erfahrung in der Mietervereinigung und kenne mich gut im Bereich Wohnen aus. Und ich war Bautensprecherin für die SPÖ im Nationalrat.