Bisher keine Auswirkungen an heimischen Zapfsäulen

Die Zustimmung zu einer zweiwöchigen Waffenruhe im Nahen Osten und die angekündigte Öffnung der Straße von Hormuz lässt die Welt ein wenig aufatmen. Die Öl- und Gaspreise haben an den internationalen Märkten deutlich nachgegeben. An den Finanzmärkten wiederum ging es aufwärts. Auf die Spritpreise in Österreich haben die jüngsten Ereignisse allerdings vorerst keine Auswirkung.
Kurz vor der Anpassung am Mittwoch um 12 Uhr handelte die OMV-Tankstelle in der Muthgasse gegenüber der „Krone“ Diesel um 2,249 Euro pro Liter und Super um 1,829 Euro pro Liter. Auch nach 12 Uhr waren dieselben Preise an der Anzeigetafel zu sehen.
Die gute Nachricht ist, dass zumindest kein Preissprung verzeichnet worden ist. Bei der letzten Anpassung am Ostermontag ging es nämlich noch aufwärts. Ein Liter Diesel kostete laut aktuellen Zahlen der Regulierungsbehörde E-Control im österreichweiten Schnitt 2,188 Euro, Super kostete 1,754 Euro pro Liter. Am Ostersonntag lagen die Preise bei 2,145 Euro für Diesel bzw. 1,752 Euro für Superbenzin. Zum Start des Osterwochenendes war tanken allerdings noch teurer als am Montag.
An welchen Tagen der Preis steigen darf
Seit Mitte März dürften die Spritpreise nur Montag, Mittwoch und Freitag angehoben werden. Gesenkt werden darf aber jederzeit. Darüber hinaus gilt seit 2. April die Spritpreisbremse der Regierung, durch die die Treibstoffpreise um 10 Cent je Liter gedrückt werden sollen – einerseits über eine gesenkte Mineralölsteuer, andererseits über Margenbeschränkungen.
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