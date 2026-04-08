Bisher keine Auswirkungen an heimischen Zapfsäulen

Die gute Nachricht ist, dass zumindest kein Preissprung verzeichnet worden ist. Bei der letzten Anpassung am Ostermontag ging es nämlich noch aufwärts. Ein Liter Diesel kostete laut aktuellen Zahlen der Regulierungsbehörde E-Control im österreichweiten Schnitt 2,188 Euro, Super kostete 1,754 Euro pro Liter. Am Ostersonntag lagen die Preise bei 2,145 Euro für Diesel bzw. 1,752 Euro für Superbenzin. Zum Start des Osterwochenendes war tanken allerdings noch teurer als am Montag.