Straße von Hormuz: Iran will Maut für jedes Schiff

Vorerst will der Iran die Straße von Hormuz jedenfalls öffnen, ohne dass er Gebühren einhebt. Das war Bedingung Trumps für die zweiwöchige Feuerpause. Irans Außenminister Abbas Araqchi erklärte, der Schiffsverkehr werde in Abstimmung mit den iranischen Streitkräften und unter Berücksichtigung technischer Einschränkungen wieder ermöglicht. Ob die vom Iran geforderte Maut tatsächlich kommt, ist Gegenstand von Verhandlungen, die am Freitag in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad starten sollen.