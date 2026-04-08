Ober-Mullah soll Deal mit Trump eingefädelt haben

Ober-Mullah „nicht in der Lage zu entscheiden“

Der 56-Jährige ist seit einem Angriff Ende Februar, bei dem auch sein Vater Ali Khamenei ums Leben gekommen ist, nicht mehr öffentlich aufgetreten. Laut Einschätzung werde er in der Stadt Ghom (rund 140 Kilometer südlich von Teheran) behandelt und befinde sich in einem kritischen Zustand. In dem Memo heißt es laut dem Blatt weiter, Khamenei sei „nicht in der Lage, an irgendeiner Entscheidungsfindung teilzunehmen“.