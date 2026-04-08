Börsen im Höhenflug, Gas- und Ölpreis stürzen ab

Nachdem sich der Iran und die USA kurz vor Ablauf eines Ultimatums von US-Präsident Donald Trump auf eine zweiwöchige Waffenruhe und die Öffnung der Straße von Hormuz geeinigt haben, sind die Öl- und Gaspreise massiv eingebrochen. Dies sorgte bei den europäischen Aktienanlegern am Mittwoch für große Erleichterung. Doch auch Bedenken machen sich breit.
Von einem „Geschenk von Pakistan“ sprachen mehrere Börsianer – der Nachbar des Irans hatte die weitreichende, sofortige Waffenruhe vermittelt. Daraufhin sackten die Ölpreise in der Nacht um rund 16 Prozent ab. „An den Finanzmärkten ist Aufatmen angesagt“, schrieb Chefvolkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank. Vorerst bleibe eine weitere Eskalation aus.
Der wichtigste Gradmesser für die Inflations- und Konjunktursorgen am Markt sind die Rohölpreise. Ein Barrel der Nordseesorte Brent fiel zeitweise unter 92 Dollar und damit auf das tiefste Niveau seit Mitte März. Entsprechend deutlich stieg die Risikofreude der Anleger. Der europäische Leitindex Euro-Stoxx-50 kletterte im Frühhandel 4,14 Prozent auf 5866 Punkte nach oben. In Frankfurt zog der DAX um 4,45 Prozent in die Höhe auf 23.940 Punkte und in London gewann der FTSE-100 2,33 Prozent auf 10.590 Einheiten.
Der Markt dürfte nun genau beobachten, welche Schiffe die Durchfahrt durch die Straße von Hormuz wagen und wie sie sich dabei schlagen. Anfang dieser Woche brachen zwei katarische LNG-Tanker ihre Versuche ab, die Wasserstraße zu passieren, nachdem sie keine Genehmigung von iranischen Beamten erhalten hatten.
„Jojo-Effekte drohen“
Auch wenn die Erleichterung riesig sei, bleibe die Unsicherheit genauso groß. „Es drohen Jojo-Effekte wie in der Coronazeit: Hormuz geht auf, dann wieder zu, dann wieder auf. Das heißt, die Energiepreise bleiben hoch. So wie das Chaos in den Lieferketten“, warnt der Chef des Wirtschaftsforschungsinstituts (Wifo), Gabriel Felbermayr.
Er sieht einen „Lehrbuchfall der Geoökonomik“, nämlich, dass die Beherrschung der Meerenge von Hormuz – eines Netzwerkknotens – mehr wert ist als die Beherrschung des Luftraums über einem ganzen Land.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.