Israels Oppositionsführer: „Netanyahu hat versagt“

Hisbollah setzt Angriffe aus

Am Mittwoch gab es bereits einen israelischen Angriff in der Küstenstadt Sidon im Süden des Libanon mit acht Toten. Kurz danach erklärte Pakistans Regierungschef Shehbaz Sharif, dass die Feuerpause die Verbündeten der USA einschließe und „überall, einschließlich des Libanon“ gelte. Israel bekämpft im Libanon die vom Iran unterstützte Hisbollah. In den frühen Morgenstunden setzte die islamistische Miliz laut Insidern im Rahmen der Waffenruhe die Angriffe auf Nordisrael und israelische Truppen im Libanon aus. Eine offizielle Erklärung der Hisbollah soll noch folgen.