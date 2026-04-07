Iran kappt Kontakte, Uhr tickt nun unerbittlich

Kurz vor Ablauf eines US-Ultimatums an den Iran spitzt sich die Lage dramatisch zu: Während im Hintergrund angeblich weiter verhandelt wird, haben neue Militärschläge und ein diplomatischer Eklat die Chancen auf eine rasche Einigung deutlich verschlechtert. Der Iran soll sogar alle direkten Kontakte zu den USA blockiert haben.
Nach Angaben von US-Vizepräsident JD Vance laufen weiterhin „zahlreiche Gespräche“. Vance äußerte sich dazu am Dienstag bei einem Besuch in Budapest. Medienberichten zufolge verhandeln die USA und der Iran unter Vermittlung mehrerer Staaten über eine Waffenruhe – allerdings bestehen weiterhin erhebliche Differenzen.
USA erhöhen Druck deutlich
Parallel dazu erhöhten die USA den militärischen Druck deutlich. Laut übereinstimmenden Berichten wurden am Dienstag Ziele auf der strategisch wichtigen iranischen Insel Kharg angegriffen, wobei militärische Einrichtungen getroffen wurden. Die Angriffe gelten als Teil der bestehenden Strategie und nicht als Kurswechsel.
Vance betonte, Washington verfüge für den Fall eines Scheiterns der Gespräche über weitere Optionen. Man habe „Werkzeuge im Kasten“, über deren Einsatz bislang nicht entschieden worden sei. Zugleich zeigte er sich zuversichtlich, dass eine Eskalation noch vermieden werden könne. Die militärischen Ziele der USA seien „weitgehend erreicht“.
Trump droht, „Zivilisation zu vernichten“
US-Präsident Donald Trump hatte den Ton zuvor nochmals deutlich verschärft. Er drohte dem Iran mit massiven Angriffen auf Infrastruktur wie Brücken und Kraftwerke und warnte vor der möglichen Vernichtung „einer gesamten Zivilisation“, sollte Teheran den US-Forderungen nicht nachkommen.
Hintergrund ist das Ultimatum der USA: Der Iran soll sein Atomprogramm beenden und die strategisch wichtige Straße von Hormuz wieder öffnen. Die Frist läuft um 20 Uhr US-Ostküstenzeit (Mittwoch, 2 Uhr MESZ) ab.
Gespräche offenbar nur über Vermittler
Für zusätzliche Brisanz sorgt ein neuer diplomatischer Schritt Teherans: Der Iran hat laut einem Bericht des „Wall Street Journal“ sämtliche direkten Kommunikationskanäle zu den USA gekappt. Dieser Schritt sei als Signal der Missbilligung und des Widerstands zu verstehen, berichteten nahöstliche Offizielle.
Die Gespräche laufen demnach zwar über Vermittler weiter, werden durch den Abbruch direkter Kontakte jedoch deutlich erschwert. Ob die beiden Staaten vor Ablauf des Ultimatums wieder direkt miteinander sprechen werden, ist unklar.
Damit bleibt die Lage wenige Stunden vor Fristende hochgradig angespannt: Militärischer Druck, harte Drohungen und gleichzeitig fragile Verhandlungen bestimmen das Bild – ein Durchbruch ist ebenso möglich wie eine weitere Eskalation.
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