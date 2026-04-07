Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Vance will verhandeln

Iran kappt Kontakte, Uhr tickt nun unerbittlich

Außenpolitik
07.04.2026 17:29
Trump droht, Vance verhandelt: Rennen gegen die Zeit im Iran-Konflikt
Trump droht, Vance verhandelt: Rennen gegen die Zeit im Iran-Konflikt(Bild: AFP/ATTA KENARE)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Kurz vor Ablauf eines US-Ultimatums an den Iran spitzt sich die Lage dramatisch zu: Während im Hintergrund angeblich weiter verhandelt wird, haben neue Militärschläge und ein diplomatischer Eklat die Chancen auf eine rasche Einigung deutlich verschlechtert. Der Iran soll sogar alle direkten Kontakte zu den USA blockiert haben.

0 Kommentare

Nach Angaben von US-Vizepräsident JD Vance laufen weiterhin „zahlreiche Gespräche“. Vance äußerte sich dazu am Dienstag bei einem Besuch in Budapest. Medienberichten zufolge verhandeln die USA und der Iran unter Vermittlung mehrerer Staaten über eine Waffenruhe – allerdings bestehen weiterhin erhebliche Differenzen.

USA erhöhen Druck deutlich
Parallel dazu erhöhten die USA den militärischen Druck deutlich. Laut übereinstimmenden Berichten wurden am Dienstag Ziele auf der strategisch wichtigen iranischen Insel Kharg angegriffen, wobei militärische Einrichtungen getroffen wurden. Die Angriffe gelten als Teil der bestehenden Strategie und nicht als Kurswechsel.

Vance betonte, Washington verfüge für den Fall eines Scheiterns der Gespräche über weitere Optionen. Man habe „Werkzeuge im Kasten“, über deren Einsatz bislang nicht entschieden worden sei. Zugleich zeigte er sich zuversichtlich, dass eine Eskalation noch vermieden werden könne. Die militärischen Ziele der USA seien „weitgehend erreicht“.

Die Erklärgrafik zeigt Irans Raketenarsenal mit verschiedenen Modellen und deren Reichweiten. Die Shahab-3 Rakete erreicht bis zu 2.000 Kilometer, während andere Modelle wie Shahab-1, Fateh-110, Shahab-2, Zolfaghar und Qiam-1 zwischen 300 und 750 Kilometer weit reichen. Auf einer Karte sind die maximalen Reichweiten von 1.000 und 2.000 Kilometern um den Iran dargestellt. Quelle: BBC.

Trump droht, „Zivilisation zu vernichten“
US-Präsident Donald Trump hatte den Ton zuvor nochmals deutlich verschärft. Er drohte dem Iran mit massiven Angriffen auf Infrastruktur wie Brücken und Kraftwerke und warnte vor der möglichen Vernichtung „einer gesamten Zivilisation“, sollte Teheran den US-Forderungen nicht nachkommen.

Hintergrund ist das Ultimatum der USA: Der Iran soll sein Atomprogramm beenden und die strategisch wichtige Straße von Hormuz wieder öffnen. Die Frist läuft um 20 Uhr US-Ostküstenzeit (Mittwoch, 2 Uhr MESZ) ab.

Gespräche offenbar nur über Vermittler
Für zusätzliche Brisanz sorgt ein neuer diplomatischer Schritt Teherans: Der Iran hat laut einem Bericht des „Wall Street Journal“ sämtliche direkten Kommunikationskanäle zu den USA gekappt. Dieser Schritt sei als Signal der Missbilligung und des Widerstands zu verstehen, berichteten nahöstliche Offizielle.

Lesen Sie auch:
Trumps Worte sind harsch – aber entsprechen sie auch den Tatsachen?
Ultimatum läuft aus
Über Nacht ausgelöscht? So real ist Trumps Drohung
07.04.2026
Kriegsende im Iran
Trump: Ohne Deal wird „ganze Zivilisation sterben“
07.04.2026

Die Gespräche laufen demnach zwar über Vermittler weiter, werden durch den Abbruch direkter Kontakte jedoch deutlich erschwert. Ob die beiden Staaten vor Ablauf des Ultimatums wieder direkt miteinander sprechen werden, ist unklar.

Damit bleibt die Lage wenige Stunden vor Fristende hochgradig angespannt: Militärischer Druck, harte Drohungen und gleichzeitig fragile Verhandlungen bestimmen das Bild – ein Durchbruch ist ebenso möglich wie eine weitere Eskalation.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
07.04.2026 17:29
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Donald Trump
IranBudapestUSATeheran
Insel
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Im deutschen Saarbrücken ist ein junger Mann (22) durch Polizeischüsse verletzt worden und ...
Auf Beamte zugefahren
Deutscher (22) durch Schüsse der Polizei getötet
Ein solches US-Kampfflugzeug des Typs F-15E hat der Iran am Freitag abgeschossen.
Trump in Erklärungsnot
Zwei US-Jets abgestürzt: Was wir bisher wissen
Sängerin Melanie „Mel B“ Brown (Archivbild) hat einer Wiedervereinigung der Spice Girls eine ...
Spice-Girls-Doku?
Mel B: „Haben alle irgendwann darüber nachgedacht“
In Slowenien ist das Tanken tendenziell noch günstiger als in Österreich. (Symbolbild)
Urlauber, aufgepasst:
Bei diesen Nachbarn ist das Tanken noch billiger
Wer spricht wohl am liebsten über Gendern und „Wokeness“? Eine parlamentarische Anfrage ...
Überraschende Zahlen
Diese Partei macht Gendern am häufigsten zum Thema

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Stich- und Schusswunden: Frau (38) tot aufgefunden
133.487 mal gelesen
Die Tat hat sich am Ostersonntag in Sooß zugetragen.
Wirtschaft
Warum sich jetzt mehr Menschen ORF-Beitrag sparen
132.803 mal gelesen
Krone Plus Logo
Jetzt lassen sich die Kosten fürs Fernsehen leichter kappen.
Ausland
Abgestürzter Soldat versteckte sich in Felsspalt
127.213 mal gelesen
Das US-Militär hat den Soldaten gerettet, dessen Kampfjet vom Iran abgeschossen worden war ...
Innenpolitik
Forderungen nach einem Tempolimit werden lauter
2227 mal kommentiert
Seit dem Krieg im Iran sind die Spritpreise weltweit gestiegen. Österreichs ...
Wirtschaft
Trump: „Öffnet verdammte Straße, ihr Mistkerle!“
1265 mal kommentiert
Die Straße von Hormuz steht aktuell im Zentrum des Konflikts.
Außenpolitik
Sprengstoff! Orbán beruft Verteidigungsrat ein
949 mal kommentiert
Orbán bangt um seinen Platz an der Regierungsspitze.
Mehr Außenpolitik
Vance will verhandeln
Iran kappt Kontakte, Uhr tickt nun unerbittlich
Tägliche Anpassung
So deckelt Tschechiens Regierung Spritpreise
24 Überflüge erfasst
So unterstützt Moskau den Iran mit Satellitendaten
Neues Wehrdienstgesetz
Wirbel um Reiseregel für deutsche Männer
„Umstieg erleichtern“
Spritpreise: Grüne wollen günstigere Öffi-Tickets
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf