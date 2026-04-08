„Nicht unser Krieg, aber unsere Interessen“

Pocht auf freie Schifffahrt

Österreich und diese Länder eine das Interesse an der Freiheit der Schifffahrt, betonte Meinl-Reisinger. „Ein Regime soll es nicht in der Hand haben, eine so wesentliche Lebensader in Geiselhaft zu nehmen“, pochte sie auf freie Durchfahrt durch die Straße von Hormuz. Wie diese in Zukunft geregelt sein soll, etwa mit den kolportierten Mautzahlungen, darauf wollte die Außenministerin nicht genauer eingehen. Es brauche aber grundsätzliches Bekenntnis zur Freiheit der Schifffahrt. Auch die EU sei hier gefordert.