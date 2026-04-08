Swallowed medication
Dispute with fire-eater went all the way to the Supreme Court
The fire-breathing accident occurred on April 27, 2024, when a Percht in Upper Austria inhaled flammable liquid—that is, choked on it—and it entered his lungs. As a result, he had to spend 18 days in the hospital. The accident insurance company fought the claim all the way to the Supreme Court but has now lost. The “Krone” knows why.
Fire swallower—not fire breather! An accident during a fire-breathing seminar resulted in an 18-day hospital stay for a 35-year-old Percht from the Linz area, followed by a nearly two-year insurance dispute through all levels of the court system.
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