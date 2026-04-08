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Dispute with fire-eater went all the way to the Supreme Court

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08.04.2026 05:00
The fire-breathing accident was serious. (Symbolic image)
The fire-breathing accident was serious. (Symbolic image)(Bild: @SuvorovAleksey)
Porträt von Markus Schütz
Von Markus Schütz

The fire-breathing accident occurred on April 27, 2024, when a Percht in Upper Austria inhaled flammable liquid—that is, choked on it—and it entered his lungs. As a result, he had to spend 18 days in the hospital. The accident insurance company fought the claim all the way to the Supreme Court but has now lost. The “Krone” knows why.

0 Kommentare

Fire swallower—not fire breather! An accident during a fire-breathing seminar resulted in an 18-day hospital stay for a 35-year-old Percht from the Linz area, followed by a nearly two-year insurance dispute through all levels of the court system.

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