Regnet es für die steirischen Teams jetzt Titel?

Österreichischer Meister bei den Herren UND Damen in einer Saison – das gab es bei uns in der Steiermark seit Menschengedenken nicht“, ist selbst der steirische Eishockey-Verbandspräsident Philipp Hofer regelrecht aus dem Häuschen. Weil alle anderen rot-weiß-roten Mannschaften in der ICE-Hockey-League längst ausgeschieden sind, kommt der Eishockey-Staatsmeister der Herren in diesem Jahr mit den 99ers wieder aus Graz. „Erstmals seit 1978 und dem ATSE“, packt Hofer der Stolz.