Regnet es für die steirischen Teams jetzt Titel?

Auf Österreichs Eis ist die Steiermark heuer bereits die klare Nummer eins, sahnte erste Trophäen bei Herren und Damen ab. Aber auch in anderen Sportarten könnte in den kommenden Wochen noch der ganz große Wurf gelingen. So kann Steirer-Land zum Meister-Land werden!
Österreichischer Meister bei den Herren UND Damen in einer Saison – das gab es bei uns in der Steiermark seit Menschengedenken nicht“, ist selbst der steirische Eishockey-Verbandspräsident Philipp Hofer regelrecht aus dem Häuschen. Weil alle anderen rot-weiß-roten Mannschaften in der ICE-Hockey-League längst ausgeschieden sind, kommt der Eishockey-Staatsmeister der Herren in diesem Jahr mit den 99ers wieder aus Graz. „Erstmals seit 1978 und dem ATSE“, packt Hofer der Stolz.
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