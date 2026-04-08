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„Krone“-Leserumfrage

Zwei Drittel der Steirer wollen Autobahn-Ausbau

Steiermark
08.04.2026 07:00
Die Pyhrnautobahn südlich von Graz ist einer der am stärksten befahrenen Abschnitte.
Die Pyhrnautobahn südlich von Graz ist einer der am stärksten befahrenen Abschnitte.(Bild: Jürgen Fuchs)
Porträt von Gerald Schwaiger
Porträt von Jakob Traby
Von Gerald Schwaiger und Jakob Traby

Die Stimme der Steiermark! 6380 Leserinnen und Leser beteiligten sich an der großen Befragung der „Steirerkrone“. Eines der heißen Eisen: der Ausbau der Pyhrnautobahn südlich von Graz. Zwei Drittel sind dafür – und es gibt jetzt einen Zeitplan für die Bauarbeiten!

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Seit Jahren Wahlkampfthema, politisch (angeblich) fixiert: Der Ausbau der A9 zwischen Graz-West und Wildon erhitzt seit Jahren die Gemüter. Doch wie denken die Landsleute darüber? Das wollte die „Krone“ wissen und befragte vor Kurzem ihre Leser. Die Resonanz auf die Befragung, die das renommierte Meinungsforschungsinstitut IFDD von Christoph Haselmayer durchführte, war gewaltig, 6380 Teilnehmer sagten ihre Meinung zu den heißesten Eisen der Grünen Mark.

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