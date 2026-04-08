Zwei Drittel der Steirer wollen Autobahn-Ausbau

Seit Jahren Wahlkampfthema, politisch (angeblich) fixiert: Der Ausbau der A9 zwischen Graz-West und Wildon erhitzt seit Jahren die Gemüter. Doch wie denken die Landsleute darüber? Das wollte die „Krone“ wissen und befragte vor Kurzem ihre Leser. Die Resonanz auf die Befragung, die das renommierte Meinungsforschungsinstitut IFDD von Christoph Haselmayer durchführte, war gewaltig, 6380 Teilnehmer sagten ihre Meinung zu den heißesten Eisen der Grünen Mark.