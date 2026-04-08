Zwei Drittel der Steirer wollen Autobahn-Ausbau

Die Stimme der Steiermark! 6380 Leserinnen und Leser beteiligten sich an der großen Befragung der „Steirerkrone“. Eines der heißen Eisen: der Ausbau der Pyhrnautobahn südlich von Graz. Zwei Drittel sind dafür – und es gibt jetzt einen Zeitplan für die Bauarbeiten!
Seit Jahren Wahlkampfthema, politisch (angeblich) fixiert: Der Ausbau der A9 zwischen Graz-West und Wildon erhitzt seit Jahren die Gemüter. Doch wie denken die Landsleute darüber? Das wollte die „Krone“ wissen und befragte vor Kurzem ihre Leser. Die Resonanz auf die Befragung, die das renommierte Meinungsforschungsinstitut IFDD von Christoph Haselmayer durchführte, war gewaltig, 6380 Teilnehmer sagten ihre Meinung zu den heißesten Eisen der Grünen Mark.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.