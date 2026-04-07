APG-Chef: Zu viel Photovoltaik verteuert Strom

Laut Christiner gibt es Netzzutrittsanfragen aus Industrie und zur Produktion von Wasserstoff, die sich auf 1900 Megawatt belaufen. Dazu kommen Rechenzentren, die 2500 MW benötigen. Der größte Anteil an Netzzutrittsanfragen kommt derzeit aber von potenziellen Betreibern von Batteriespeichern, die sich auf 12.000 MW summieren, wobei Christiner nicht davon ausgeht, dass alle tatsächlich realisiert werden. Aus dem Bereich der Pumpspeicher gibt es Anfragen über 4700 MW und aus PV und Wind Anfragen über 10.500 MW.