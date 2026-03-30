Energiegarage: E-Auto laden und Umwelt schützen

Die Energiegarage bringt Zukunftstechnologie direkt ins Eigenheim: Die Doppelgarage mit Photovoltaik und Speicher lädt E-Autos mit selbst erzeugtem Strom und kombiniert praktischen Komfort mit nachhaltigem Wohnen. Innerhalb von nur 15 Wochen erhalten Kunden eine komplette Lösung aus einer Hand – von der Planung über Visualisierung bis zur fertigen Umsetzung. Im exklusiven Talk erklären Gründer Kurt Apfalter und Sales-Managerin Tamara Bacher, wie das innovative Konzept funktioniert und warum es die Garage der Zukunft sein könnte.