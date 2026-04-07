Irans Hormuz-Blockade füllt Putins Kriegskasse

Preis für Erdöl enorm gestiegen

Der Preis für Rohöl der Nordseesorte Brent mit Lieferung im Juni stieg zum Wochenstart auf mehr als 111 US-Dollar je Barrel (159 Liter). Das sind fast 40 Dollar mehr als vor Beginn des Iran-Krieges. Der russische Haushalt, der massiv vom Verkauf von Öl und Gas abhängig, rechnet aktuell mit einem Ölpreis von 59 Dollar je Barrel. Vor dem Krieg wies er wegen eines Preises unter diesem Planwert ein Defizit aus. „Beim aktuellen Preisniveau kann Moskau allein aus Öl und Gas rund 50 Milliarden Dollar Mehreinnahmen pro Jahr generieren“, teilte die Auslandshandelskammer weiter mit.