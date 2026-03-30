Lebensmittel dürften bald noch teurer werden

Keine Möglichkeiten, gestiegene Kosten intern abzufangen

Die höheren Kosten intern abzufangen, seien laut Branche weitgehend ausgeschöpft. „In den vergangenen Jahren haben wir genug Einsparprogramme gemacht“, sagt Büttner. Weitere Maßnahmen würden zwangsläufig an die Substanz gehen – etwa durch Personalabbau oder Investitionsstopp. Zugleich hätten viele Unternehmen schwache Jahre hinter sich. Gerade in einzelnen Bereichen, etwa der Zuckerproduktion, habe es erhebliche Verluste gegeben. „Da hat auch niemand angeklopft und gesagt: Wir gleichen das aus“, merkt Büttner, der auch Vorstandschef des Zuckerriesen Agrana ist, an.