Russland will noch mehr Öl nach Kuba bringen

Der kommunistische Inselstaat steckt seit Jahren in einer schweren Wirtschaftskrise, die seit drei Monaten durch das US-Ölembargo verschärft wird. Venezuela war der wichtigste Öllieferant des Landes. Die Menschen kämpfen nicht nur mit Treibstoffmangel und Stromausfällen, sondern auch mit Nahrungsmittelknappheit. Der öffentliche Verkehr ist zum Erliegen gekommen, der Transport von Waren ist gestört, der Müll wird nicht mehr eingesammelt. Es gibt Engpässe bei der Wasserversorgung und im Gesundheitssystem. Auch die Zahl der Touristinnen und Touristen geht stets zurück. Das Volk soll mit alten Durchhalteparolen an der Stange gehalten werden.