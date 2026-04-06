Terrassentür zertrümmert und Mutter attackiert

Eine brutale Attacke gab es Ostersonntag in Villach in Kärnten: Ein 31-Jähriger hat dabei seine Mutter bewusstlos geschlagen und ist anschließend geflohen.
Mit besonderer Brutalität hat sich der Villacher Sonntagabend Zutritt zur Wohnung seiner Mutter verschafft: Der 31-Jährige schlug mit der Faust und mit einem Stuhl die Terrassentür ein.
Als er in der Wohnung war, bedrohte er seine Mutter (53) und seinen Bruder (32) und attackierte sie schließlich. Die Attacke war so heftig, dass die 53-Jährige bewusstlos war. Der 32-Jährige blieb unverletzt.
Nach der brutalen Attacke floh der 31-Jährige aus der Wohnung. Im Zuge der Fahndung konnte der Tatverdächtige schließlich im Villacher Stadtgebiet festgenommen werden. Der Mann hatte eine stark blutende Handwunde, die vom Einschlagen der Terrassentür stammte.
Die Wunde wurde im LKH Villach versorgt und der Mann anschließend in das Polizeianhaltezentrum eingeliefert. Der Tatverdächtige wird wegen Verdacht der Körperverletzung, Sachbeschädigung und gefährlicher Drohung bei der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.
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