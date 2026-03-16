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Streit eskaliert: Frau schlug mit Brechstange zu

Kärnten
16.03.2026 06:59
Symbolbild.
Symbolbild.(Bild: Markus Tschepp)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Heftig stritten am Sonntagnachmittag in Großkirchen bei Spittal an der Drau ein Mann und eine Frau. Dabei schlug die 69-Jährige ihrem Lebensgefährten (70) mit einer Brechstange auf den Kopf und flüchtete.

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Zu einer wilden Auseinandersetzung zwischen Lebensgefährten ist es am Sonntag gegen 14.30 Uhr in Großkirchen (Spittal an der Drau) gekommen. Laut Erhebungen der Polizei habe der 70-Jährige die 69 Jahre alte Lebensgefährtin absichtlich aus dem Wohnhaus ausgesperrt. Einige Stunden hielt sie sich im Garten vor dem Haus auf, doch dann riss ihr Geduldsfaden.  Mit Gewalt versuchte sie, in das Haus zu gelangen – eine eiserne Brechstange war ihr dabei behilflich.

Beim Aufbrechen der Tür beschädigte sie die Holzvertäfelung und durchschlug schließlich auch das Fenster der Zwischentüre. Daraufhin öffnete der Mann schließlich und seine Frau schlug ihm mit der Brechstange auf den Kopf. Sofort quoll Blut aus der Verletzung.

Frau flüchtete mit dem Auto
Dem 70-Jährigen gelang es in einem Gerangel der tobenden Frau, die Brechstange abzunehmen – die 69-Jährige ergriff die Flucht mit ihrem Auto. Der verletzte Lebensgefährte rief die Polizei. Sie begann indes mit der Fahndung nach der Dame. 

Zitat Icon

Daraufhin öffnete der Mann die Tür und seine Frau schlug ihm dabei mit der Brechstange auf den Kopf.

Landespolizeidirektion

Doch die 70-Jährige kam den Beamten zuvor und meldete sich gegen 19 Uhr selbst bi der Polizeiinspektion Heiligenblut. Sie war in eine Unterkunft in Oberdrauburg geflüchtet, zeigte Einsicht und wurde telefonisch zum Tathergang befragt. Laut ihren Angaben wurde auch der Mann ihr gegenüber handgreiflich. „Da ein weiterer gefährlicher Angriff wahrscheinlich erschien, wurde gegen die Frau ein Betretungs- und Annährungsverbot sowie das damit verbundene vorläufige Waffenverbot ausgesprochen“, so die Landespolizeidirektion. Der 70-Jährige wurde von der Rettung mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus in Lienz gebracht.  

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