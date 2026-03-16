Streit eskaliert: Frau schlug mit Brechstange zu

Doch die 70-Jährige kam den Beamten zuvor und meldete sich gegen 19 Uhr selbst bi der Polizeiinspektion Heiligenblut. Sie war in eine Unterkunft in Oberdrauburg geflüchtet, zeigte Einsicht und wurde telefonisch zum Tathergang befragt. Laut ihren Angaben wurde auch der Mann ihr gegenüber handgreiflich. „Da ein weiterer gefährlicher Angriff wahrscheinlich erschien, wurde gegen die Frau ein Betretungs- und Annährungsverbot sowie das damit verbundene vorläufige Waffenverbot ausgesprochen“, so die Landespolizeidirektion. Der 70-Jährige wurde von der Rettung mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus in Lienz gebracht.